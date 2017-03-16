Правительство России внесло поправки в законопрект о переводе денег на Украину

«В случае введения иностранным государством запретов осуществление трансграничного перевода денежных средств без открытия банковского счета в рамках платежных систем (иностранных платежных систем) может производиться из России в такое иностранное государство только при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией»,— уточнили в правительстве. Также отмечается, что нормы законопроекта должны распространяться на запреты, введённые до его вступления в силу.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 22 февраля. Его актуальность объяснялась необходимостью устранить «негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины», который был введен 17 октября 2016 года. Напомним, что в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой Короны» и «Юнистрим» . Позднее на территории Украины запретили популярные в России системы электронных платежей, такие как «Яндекс.Деньги» Qiwi Wallet, Webmoney и Wallet One.