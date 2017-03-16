Повышение ставки ФРС США ослабило доллар

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на 25 базисных пунктов (с 0,5–0,75% до 0,75–1%) привело к понижению курса американской валюты, передает ТАСС.

В частности, курс евро поднялся с 1,0605 доллара до 1,0710 доллара. Кроме того, в соотношении с японской валютой доллар подешевел с 114,74 иены до 113,42 иены.

Как сообщали «Известия», заседание руководства ФРС продолжалось два дня, и 15 марта по его итогам было принято решение повысить ставку по федеральным фондам — в третий раз с декабря 2015 года (до этого срока она держалась на рекордно низком уровне в 0–0,25%.

«В условиях постепенной корректировки подходов к денежно-кредитной политике экономическая активность будет расти умеренными темпами», — говорится в сообщении ФРС США по поводу повышения ставки.

Регулятор заявил о намерении продолжить мониторинг инфляции в стране и показателей мировой экономики.

Одним из первых следствий повышения базовой процентной ставки стал рост мировых цен на нефть: в ходе торгов Brent дорожала на 1,85%, WTI — на 2,41%.