Доллар отреагировал на повышение ставки ФРС США

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США привело к снижению курса доллара по отношению к мировым валютам. Об этом сообщает агентство Прайм . На 21:52 по московскому времени индекс доллара опустился на 0,85% до 100,88 пункта. До оглашения решения ФРС американская валюта опускалась на 0,31% до 101,43 пункта.

Курс евро вырос с 1,0605 доллара до 1,0710 доллара на момент предыдущего закрытия. Американская валюта подешевела до 113,42 иены за доллар с 114,74 иены на предыдущей сессии торгов.

15 марта ФРС США повысила базовую ставка на 25 базисных пункта. Ставка была повышена с 0,5-075 до 0,75-1%. В 2017 году это первое повышение ставки ФРС.