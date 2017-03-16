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Доллар отреагировал на повышение ставки ФРС США
Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США привело к снижению курса доллара по отношению к мировым валютам. Об этом сообщает агентство Прайм. На 21:52 по московскому времени индекс доллара опустился на 0,85% до 100,88 пункта. До оглашения решения ФРС американская валюта опускалась на 0,31% до 101,43 пункта.
Курс евро вырос с 1,0605 доллара до 1,0710 доллара на момент предыдущего закрытия. Американская валюта подешевела до 113,42 иены за доллар с 114,74 иены на предыдущей сессии торгов.
15 марта ФРС США повысила базовую ставка на 25 базисных пункта. Ставка была повышена с 0,5-075 до 0,75-1%. В 2017 году это первое повышение ставки ФРС.
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