Ахметов полностью утратил контроль над активами в ДНР и ЛНР

Группа СКМ Рината Ахметова полностью утратила контроль над активами, расположенными на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте компании

«Группа СКМ заявляет, что с сегодняшнего дня, 15 марта 2017 года, не контролирует работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей (НКТ). Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, в течение трех лет предприятия СКМ работали в рамках украинского законодательства. В компании считают «абсолютно неприемлемым» требование властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перерегистрировать предприятия и платить налоги в казну республик. Компания подаст заявление в правоохранительные органы Украины о захвате имущества предприятий и непроизводственных активов.

«Мы будем делать все возможное для восстановления верховенства права и возобновления работы наших предприятий на НКТ в рамках правового поля, включая обращения в украинские и международные суды», - подчеркивается в заявлении.

Компания СКМ – управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины. СКМ занимается бизнесом в горно-металлургической, электроэнергетической, финансовой сферах. Также владеет активами в медиа-бизнесе, в недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, сельском хозяйстве, машиностроении, транспортном бизнесе. 100% акций владеет предприниматель Ринат Ахметов.

1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на всех украинских предприятиях, расположенных на территории непризнанных республик. Соответствующее решение было принято в качестве ответа на торговую блокаду Донбасса, организованную украинскими радикалами в конце января 2017 года.