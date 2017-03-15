Россия возобновила поставки дизтоплива на Украину

«Возобновили прокачку в конце прошлой недели, «Роснефть» оформила необходимые документы», — заявил Демин.

Демин отметил, что за март будет прокачено порядка 140 тысяч тонн.

По сообщениям в СМИ, поставки дизельного топлива были приостановлены на месяц в связи с тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не занималась оформлением документов. В самой службе эту информация опровергли.