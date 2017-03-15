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Россия возобновила поставки дизтоплива на Украину

Россия возобновила поставки дизтоплива на Украину
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Россия возобновила поставки дизельного топлива на Украину. С таким заявлением выступил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Его слова передает РИА Новости.
«Возобновили прокачку в конце прошлой недели, «Роснефть» оформила необходимые документы», — заявил Демин.
Демин отметил, что за март будет прокачено порядка 140 тысяч тонн.
По сообщениям в СМИ, поставки дизельного топлива были приостановлены на месяц в связи с тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не занималась оформлением документов. В самой службе эту информация опровергли.
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Бизнес
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Игорь Демин
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