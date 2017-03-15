Польша бьет рекорды по поставкам яблок в Россию, несмотря на эмбарго

Польша наращивает поставки яблок в Россию под видом белорусских, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Сообщается, что экспорт, несмотря на эмбарго, достиг уровня рекордного 2013 года. В российские магазины польские яблоки попадают под видом белорусских. При этом российская, белорусская и польская стороны знают о сложившейся ситуации, но предпочитают работать по принципу «не спрашивай, не отвечай», понимая фиктивность ситуации.

За год до введения санкций Польша поставляла ежегодно в Россию более 1,2 млн тонн яблок. После российского эмбарго экспорт сократился, но в 2016 году уже снова составлял около 1,1 млн тонн яблок.