ФАС нашла нарушение в рекламе с "голосом Путина"

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю возбудило в отношении ООО "Альянс-Инвест" дело о нарушении закона "О рекламе" за использование в рекламе квест-рума "голоса Путина", говорится в пресс-релизе УФАС.

Ведомство провело предварительную проверку и пришло к выводу, что "создается впечатление, что в данном ролике используется голос президента России, и что данный квест-рум одобряется президентом".

"Ролик выполнен в стилистике новогоднего послания главы страны", - уточняется в пресс-релизе.

Первое заседание по делу в отношении рекламодателя назначено на 23 марта.