Белорусские СМИ сообщили об ограничении поставок российских нефтепродуктов

Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Белоруссию, сообщает белорусское издание Tut.by со ссылкой на источники.

«В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний "в связи с наличием большого объема мощностей переработки нефти в Белоруссии"», - цитирует издание одного из источников.

Он также уточнил, что компании закупали дизельное топливо в России, потому что это «экономически целесообразно».

«Здесь дороже выходит. Но Москва не разрешила продавать белорусам», — объяснил он.

Как сообщало RNS, ранее остановилась прокачка нефтепродуктов на Украину. Как пояснили в Минэнерго РФ, это произошло в связи с перезаключением контрактов.