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Украинский Сбербанк ограничивает выдачу наличных‍

Украинская "дочка" крупнейшего российского банка с 15 марта вводит ограничения на выдачу наличных денег физическим лицам в кассах кредитной организации. Это связано с блокированием работы отделений Сбербанка на Украине, а также повреждением банкоматов, сообщает РИА Новости.
"В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке головного офиса ПАО "Сбербанк", причинению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тысяч гривен в сутки (около 1,1 тысячи долларов) эквивалентно в других валютах на одного клиента", такое сообщение опубликовано на сайте Сбербанка.
Помимо этого, накануне, 14 марта, были введены временные лимиты на снятие наличных с карточного счета не только по всей территории Украины, но и за ее пределами. Ежесуточный лимит составляет от $800 до $2000 в зависимости от типа банковской карты. Лимиты на безналичные расчеты не изменены.
В украинском Сбербанке заявили, что в настоящее время банк работает в штатном режиме и выполняет все обязательства перед своими клиентами.
Напомним, что ранее радикалы повредили несколько банкоматов в разных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Центральный офис Сбербанка на Украине. расположенный в Киеве, где также расположено отделение, с понедельника заблокирован радикалами, которые добиваются закрытия учреждения. Сотрудники украинского Сбербанка написали письмо президенту страны Петру Порошенко с призывом принять срочные меры для восстановления полноценной работы банка. Глава российского МИД Сергей Лавров также выразил надежду, что Украина "сможет употребить власть для недопущения разгула подобного рода".
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