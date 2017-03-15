Украинский Сбербанк ограничивает выдачу наличных‍

Украинская "дочка" крупнейшего российского банка с 15 марта вводит ограничения на выдачу наличных денег физическим лицам в кассах кредитной организации. Это связано с блокированием работы отделений Сбербанка на Украине, а также повреждением банкоматов, сообщает РИА Новости.

"В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке головного офиса ПАО "Сбербанк", причинению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тысяч гривен в сутки (около 1,1 тысячи долларов) эквивалентно в других валютах на одного клиента", такое сообщение опубликовано на сайте Сбербанка.

Помимо этого, накануне, 14 марта, были введены временные лимиты на снятие наличных с карточного счета не только по всей территории Украины, но и за ее пределами. Ежесуточный лимит составляет от $800 до $2000 в зависимости от типа банковской карты. Лимиты на безналичные расчеты не изменены.

В украинском Сбербанке заявили, что в настоящее время банк работает в штатном режиме и выполняет все обязательства перед своими клиентами.