У ведущей MSNBC оказалась налоговая декларация Трампа за 2005 год

Ведущая канала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что в нее распоряжении оказалась налоговая декларация президента Дональда Трампа за 2005 год.

What we've got is from 2005… the President's 1040 form… details to come tonight 9PM ET, MSNBC.

— Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 15 марта 2017 г.

"Что у нас есть за 2005 год… заявление президента по форме 1040", — написала Мэддоу в Twitter. Она пообещала подробности вечером во вторник в прямом эфире.

В ответ Белый дом, который цитирует агентство Рейтер, заявил, что Трамп заплатил 38 миллионов долларов налогов с дохода в 150 миллионов долларов, не уточнив, в каком году. Трамп "не был обязан платить больше, чем требует закон", отметил представитель Белого дома.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.

Американские семьи среднего класса обычно тратят на налоги не менее трети своего дохода. Очень богатые американцы зачастую платят меньше, в особенности если живут на доходы от инвестиций, которые не облагаются подоходным налогом.

Трамп до избрания президентом был известен как бизнесмен и шоумен.