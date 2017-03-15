Белый дом обнародовал данные о налогах Трампа за 2005 год

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп в 2005 году заплатил $38 млн налогов с дохода в $150 млн.

В заявлении американской администрации, которое цитирует агентство АР, говорится, что Трамп «не был обязан платить больше, чем требует закон».

Ранее ведущая канала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что у нее оказалась налоговая декларация Трампа за 2005 год, которую она планирует обнародовать.

Белый дом назвал готовящуюся публикацию налоговой декларации незаконной. «Абсолютно незаконно воровать и публиковать налоговые декларации», — говорится в заявлении.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию.