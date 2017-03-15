NYT: зять Трампа хочет продать небоскреб в Нью-Йорке китайцам

Небоскреб хотят продать за 7 млрд долларов Компания старшего советника американского президента и его зятя Джареда Кушнера хочет выручить от продажи небоскреба 7 млрд долларов.

Как сообщают СМИ, в настоящее время компания ведет переговоры с китайцами - страховой компанией Anbang Insurance Group, связанной с рядом членов Коммунистической партии Китая (КПК). Предмет торга - небоскреб на Пятой авеню. Информацией об этом поделилась газета The New York Times.

Ранее отец Кушнера оценил стоимость этого объекта недвижимости в 7 млрд долларов. Чтобы продать здание, построенное около 60 лет назад, за эту цену, придется его как следует отремонтировать и обновить. В случае успешной сделки высотка станет самым дорогостоящим объектом недвижимости на Манхэттене.