Гуэбипк МВД России

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции создано указом президента от 1 марта 2011 года на основе существовавшего до реформы МВД департамента экономической безопасности. Занимается борьбой с преступлениями экономической и коррупционной направленности, противодействием легализации преступных доходов, подрывом экономических основ преступных организаций, борьбой с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством.

В настоящее время структура главка включает четыре оперативных и два штабных управления. Оперативные управления получили буквенные обозначения: «Б» (бюджетная сфера и борьба с коррупцией), «Ф» (финансовая сфера и банкротства), «П» (строительство, торговля, ЖКХ), «Т» (с 28 марта 2017 года управление «Р» — борьба с правонарушениями в сферах добычи природных ресурсов). Штатная численность главка и всех территориальных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России — 19 тыс. сотрудников.

В 2016 году подразделениями службы было выявлено 69 тыс. преступлений экономической направленности, размер установленного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил 298 млрд. руб., обеспечено возмещение ущерба на сумму более 108 млрд руб.