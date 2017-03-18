Reuters: бизнесмены из РФ купили недвижимость в зданиях компании Трампа на $100 млн

Предприниматели из РФ приобрели недвижимость на €98,4 млн в элитном жилом комплексе в США, который принадлежит компании президента страны Дональда Трампа . С таким утверждением выступило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, речь идет о различных видах собственности в семи небоскребах в штате Флорида, которые контролирует компания Trump Organization. Указанные сделки совершили в общей сложности не менее 63 человек, которые, как утверждает агентство, имеют гражданство РФ или проживают на территории России. Reuters отмечает, что в данный перечень не входят лица, которые помимо российского имеют паспорта иных государств и предъявили их при приобретении собственности.

Уточняется, что данная информация была якобы получена в результате проведенного его журналистами расследования на основе документации, касающейся жилого комплекса во Флориде, а также из бесед с осведомленными источниками. Агентство при этом подчеркивает, что указанная собственность была в свободной продаже и ее покупка бизнесменами из РФ не нарушает никаких законов. В материале отмечается, что граждане РФ, владеющие этим жильем, не связаны напрямую с российским руководством.

В публикации приводятся слова главного юриста Trump Organization Алана Гартена на этот счет. "Я определенно могу сказать, что эта история раздута и создана СМИ", - указал он.

Комментариями компании по поводу публикации ТАСС пока не располагает. В Белом доме не стали отвечать на вопросы, касающиеся утверждений агентства.

Reuters отмечает, что некоторые из упомянутых граждан РФ подтвердили журналистам, что приобрели указанную недвижимость.

Домыслы оппонентов

Трамп ранее не раз заявлял, что не имеет никаких связей с Россией в деловой сфере. Он подчеркивал, что не занимается бизнесом в РФ и не брал кредитов в российских банках.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его окружению связей с Россией. Сам Трамп и руководители его администрации не раз отвергали подобные обвинения. По их мнению, все усилия демократов на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США.

В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США на стороне Трампа.