Эксперты: низкая оплата труда в РФ демотивирует работников и увеличивает число бедных

Оплата труда в размере МРОТ (7,5 тысячи рублей) или чуть выше этого уровня снижает производительность работников и способствует росту числа бедняков в России, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Вице-премьер Ольга Голодец во вторник на Социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса в РСПП заявила, что в России фиксируется уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные. По ее словам, в РФ "нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей (МРОТ - прим. ТАСС)".

Она напомнила, что в 2016 году средняя заработная плата в России составляла 36,7 тысячи рублей. В то же время зарплату на уровне МРОТ получает почти 5 млн человек. По словам Голодец, отсутствие мотивации у работника в виде достойной зарплаты негативно сказывается на производительности труда.

Вице-премьер добавила, что планируется проводить совместные мероприятия вместе с бизнесом, чтобы обратить внимание на предприятия с низкой зарплатой. По данным Росстата, на которые ранее ссылался министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин , в России в 2015 году было 19 млн бедных россиян, что на 3 млн больше, чем в 2014 году.

"Недостойная ситуация" Глава Федерации независимых профсоюзов России Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил ТАСС, что эта "недостойная ситуация" наблюдается в стране уже не первый год. "Каждый работающий человек не должен быть бедным, у него должна быть достойная зарплата и как ее гарантия - минимальный размер оплаты труда. Конечно, МРОТ должен быть объективным и реальным, а не искусственным, какой он сегодня есть", - сказал профсоюзный лидер. "Во-первых, в бюджетных отраслях низкие зарплаты, у обслуживающего персонала, у нянечек в больницах, например", - назвал он самые низкооплачиваемые специальности.

"Совсем беда"

В свою очередь эксперт по рекрутингу и профориентации Алена Владимирская отметила, что нередко врачи и учителя в России зарабатывают меньше других. "Категорий таких много, но среди них есть вообще критичные: это врачи и учителя. Критичные потому что это история про здоровое будущее страны", - сказала Владимирская. Она заметила, что в результате экономического кризиса возможности для заработка на стороне, в коммерческом секторе, у этих категорий работников снизились из-за сокращения покупательной способности населения.

По словам эксперта, особенно сложная ситуация с уровнем зарплат складывается в небольших городах и моногородах. "Там работники часто выживают за счет доплат от города, от микрорайона, от спонсорских предприятий, и если этого нет, то совсем беда", - добавила Владимирская.

Сколько надо для счастья

Вакансии с уровнем зарплаты в размере МРОТ практически не встречаются в соответствующих банках данных. Так, на государственном портале "Работа в России" именно зарплата не ниже 10 тысяч рублей, что соответствует уровню прожиточного минимума, является обязательным условием размещения информации о вакансии.

"Официальные предложения работы на полный день с зарплатой равной либо близкой к МРОТ практически не встречаются на портале Superjob. Просто потому, что этот показатель никак не связан с реальной жизнью и компания впустую потратит деньги на размещение подобного предложения", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Superjob Иван Кузнецов

По данным опроса исследовательского центра Superjob, бедным в России нужно считать того, кто зарабатывает менее 15 тыс. рублей в месяц. В этом мнении едины и мужчины, и женщины, принявшие участие в опросе в 2015 году. Богатый, по мнению россиян, - это про тех, чья зарплата в месяц превышает 453 тысячи рублей. Для счастья же, по оценкам респондентов, им достаточно около 175 тысяч рублей в месяц, т.е. чуть менее 40% дохода, выше которого начинается богатство.

"Доход менее 15 тысяч рублей россияне считают бедностью. Соответственно, работать за меньшие деньги экономически активные россияне будут только в особых ситуациях: при отсутствии альтернативы в моногородах, в начале карьеры, при жизненных сложностях, в других нестандартных ситуациях", - добавил Кузнецов.

Опрос проводился 7-9 октября 2015 года во всех округах России. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет.