Неизвестный игрок на бирже поддержал рубль

За последнюю неделю российская валюта ослабела лишь на 1%, тогда как цены на нефть упали на 9%. Эксперты назвали три фактора, которые удерживают от падения российский рубль. Мнения специалистов приводят «Известия»

Михаил Поддубский. Главный фактор устойчивости рубля – позитивная динамика торгов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). С таким мнением выступил ведущий аналитик Промсвязьбанка

По завышенному спросу на долговые бумаги министерства финансов можно сделать вывод о высоком интересе к российским активам со стороны инвесторов.

Вторым важным фактором укрепления рубля стало ожидание заседания совета директоров Центрального банка России . Мероприятие пройдет 24 апреля, на нем председатель регулятора Эльвира Набиуллина выступит с квартальным заявлением. Кроме того, будет опубликован уточненный доклад по денежно-кредитной политике. Большинство экспертов склоняется к тому, что ставка в 10% сохранится, однако, по мнению аналитика Николая Минко из Sberbank CIB , уже в марте можно ожидать первое снижение ставки.

Налоговый период – третий фундаментальный фактор, удерживающий российскую валюту от ослабления.

С 7 марта по 14 марта курс рубля по отношению к доллару подешевел на 61 копейку – с 58,34 рубля за доллар до 58,95 рубля.