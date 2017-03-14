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В центре Киева активисты разбили окна в офисе «Альфа-банка»
В центре Киева радикалы разбили окна в здании офиса «Альфа-банка». Сторонники ультраправых движений также сбили камнями вывеску кредитной организации. Об этом сообщает газета «Украинские новости».
Полицейские помешали радикалам проникнуть на территорию организации. В настоящее время националисты продолжают забрасывать здание кредитной организации камнями.
13 марта активисты националистического движения «Азов» заблокировали бетонными блоками вход в здание Сбербанка в центре Киева. Стены постройки радикалы расписали антироссийскими лозунгами. Работники организации обратились за помощью к президенту Украины Петру Порошенко.
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