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Кудрин предупредил об ослаблении рубля после 15 марта

Кудрин предупредил об ослаблении рубля после 15 марта
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Курс российского рубля по отношению к основным валютам упадет после решения Федерального резерва США (ФРС). С таким заявлением выступил глава аналитического Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Об этом бывший министр финансов написал в своем аккаунте в Twitter.
«Очень вероятно, что ФРС США завтра повысит ставку. Это несколько ослабит валюты стран развивающихся рынков», - написал Кудрин.
В Центральном банке России также ожидают, что ФРС США повысит ставки. Вероятность принятия такого решения в регуляторе оценивают в 80%. В министерстве экономического развития заявили, что средний курс доллара на 2017 год будет составлять 67,4 рубля. По словам министра финансов Максима Орешкина, на настоящий момент курс рубля чрезмерно укрепился.
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