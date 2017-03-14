Голодец назвала «работающих бедных» россиян уникальным явлением

Вице-премьер Ольга Голодец назвала бедность работающих россиян «уникальным явлением» и раскритиковала уровень минимальных зарплат в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Голодец сделала, выступая на «Неделе российского бизнеса». «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные», - сказала она.

По мнению вице-премьера, в России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей [минимальный размер оплаты труда в РФ – прим.ред.]». Она подчеркнула, что даже человек, имеющий только среднее образование, должен иметь более высокую зарплату.

Голодец отметила, что российским властям «предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда».

Также она рассказала, что в 2016 году средняя зарплата россиян составляла 36 тысяч 703 рубля. «Но я обращаю внимание, что на уровне МРОТ работают 4 миллиона 900 тысяч человек. О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги», - заявила она.

В феврале на инвестиционном форуме в Сочи Голодец связала низкий уровень зарплат в России с нежеланием бизнеса вкладываться в инновационные технологии. По ее мнению, предприятия не заинтересованы в «техническом перевооружении» именно из-за заниженной стоимости рабочей силы.

По данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума в 2015 году имели 19,1 миллиона человек (13,3 процента граждан РФ), — это рекордная величина с 2006 года. Данных за 2016 год пока нет.