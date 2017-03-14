«Центробувь» признана банкротом

Во вторник, 14 марта, оператор крупнейшей в стране обувной торговой сети «Центробувь» признан банкротом. Арбитражный суд Москвы поддержал ходатайство временного управляющего обувного ритейлера Андрея Попова , сообщает RNS

Также в отношении компании суд на полгода открыл конкурсное производство, пишет «Прайм». Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Бубнов

Ранее на заседании временный управляющий Андрей Попов заявил, что список требований кредиторов состоит из 255 требований на сумму более 23 миллионов рублей.