МЭР озвучило прогноз по курсу рубля

Базовый прогноз МЭР по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля за доллар. «Инфляция сейчас ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется», - пояснил министр.

По данным на 6 марта, инфляция в России замедлилась до 4,5 процента в годовом выражении При этом последние две недели инфляция была нулевой.

МЭР и Центробанк прогнозируют, что инфляция в 2017 году составит 4 процента.

Орешкин подчеркнул, что для ЦБ «важна инфляция не только этого года, а, скорее, ему важна ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции». Он уточнил, что в 2017 году власти ждут улучшения ситуации с инфляцией, а, «что касается долгосрочной истории - она все равно пока еще не решена».

В феврале глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в 2017 году рубль ослабнет на 5 процентов при условии сохранения цены на нефть на уровне 55 долларов за баррель.

Накануне, 13 марта, рубль снизился к доллару и евро на фоне падения нефти. Курс доллара вырос на 17 копеек и составил 59,16 рубля, а курс евро поднялся на 23 копейки - до 63,31 рубля.