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МЭР озвучило прогноз по курсу рубля
Глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин заявил, что курс рубля по-прежнему крепче фундаментальных значений. Об этом сообщает РИА Новости.
Базовый прогноз МЭР по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля за доллар. «Инфляция сейчас ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется», - пояснил министр.
По данным на 6 марта, инфляция в России замедлилась до 4,5 процента в годовом выражении При этом последние две недели инфляция была нулевой.
МЭР и Центробанк прогнозируют, что инфляция в 2017 году составит 4 процента.
Орешкин подчеркнул, что для ЦБ «важна инфляция не только этого года, а, скорее, ему важна ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции». Он уточнил, что в 2017 году власти ждут улучшения ситуации с инфляцией, а, «что касается долгосрочной истории - она все равно пока еще не решена».
В феврале глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в 2017 году рубль ослабнет на 5 процентов при условии сохранения цены на нефть на уровне 55 долларов за баррель.
Накануне, 13 марта, рубль снизился к доллару и евро на фоне падения нефти. Курс доллара вырос на 17 копеек и составил 59,16 рубля, а курс евро поднялся на 23 копейки - до 63,31 рубля.
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