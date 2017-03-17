Госдума утвердила новые правила возмещения ущерба по ОСАГО

Депутаты Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной компенсацией.

Закон определяет конкретные случаи, когда автовладелец сможет получить деньги, а когда страховщик лишь оплатит ремонт (так называемое «прямое» возмещение).

Так, россияне смогут получить денежную компенсацию, если после аварии автомобиль будет полностью уничтожен или стоимость ремонта превысит 400 тыс. рублей (размер предельной страховой выплаты).

Кроме того, деньги положены в случае смерти потерпевшего, либо причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. На денежное возмещение также могут рассчитывать инвалиды первой и второй групп, передает «РИА Новости».

Автовладельцы смогут сами выбрать станцию техобслуживания из перечня страховой компании. Привлечь к ремонту другую организацию водитель также сможет только по согласию страховщика.

Закон предусматривает и ответственность за некачественный ремонт. В случае неоднократных жалоб автовладельцев Центробанк сможет на срок до года ограничивать деятельность страховщиков на рынке ОСАГО.

Кроме того, если страховая компания сорвет сроки ремонта, ей придется заплатить неустойку — 0,5% от суммы возмещения за каждый день просрочки.