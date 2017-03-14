Сбережения перешли в наличные

В прошлом году выросла доля тех россиян, кто имеет сбережения, но предпочитает их хранить в наиболее ликвидной форме — наличных деньгах. Как рассказали «Известиям» в Центре социологических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), в 2016 году 23% россиян хранили сбережения в наличной форме, это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют изменения несколькими причинами, среди которых готовность больше денег тратить на покупки и снижение уровня доверия к банкам.

В прошлом году 23% россиян хранили сбережения в наличной форме, при этом на 7 п.п. возросла доля тех, кто предпочел хранить деньги на дебетовых картах, — до 36%. А доля россиян, имеющих банковские вклады, снизилась на 12 п.п., составив к концу года 52%.

В прошлом году сократилась и доля граждан, занимавшихся инвестициями, например, в фонды или бизнес. По данным РАНХиГС, по итогам прошлого года показатель равнялся 10% против 14% в 2015-м.

Директор Центра социологических исследований РАНХиГС Виктор Вахштейн пояснил «Известиям», что рост популярности карточек как способа хранения денег обусловлен тем, что граждане, получающие зарплаты на «пластик», предпочли их не снимать. Такой же вывод справедлив и в отношении пенсионеров, которым переводят пособия на карты.

— В то же время хранение денег «под матрасом», равно как и на карточках, означает, что люди, имеющие сбережения, стали реже отказываться от покупок, — говорит Виктор Вахштейн. — Таким образом, снижение объема сбережений, в частности на депозитах, не было вынужденной реакцией на ухудшение благосостояния. Россияне готовы тратить деньги уже сейчас.

Эти средства, продолжил Виктор Вахштейн, появились у населения еще до кризиса — в 2013–2014 годах. Когда началось падение реальных доходов, произошла первая смена модели экономического поведения — появились опасения, что доходы будут падать в течение следующего года. Люди начали откладывать покупки и отпуск.

— Но не потому что у них сократились фактические доходы, а потому что они боялись, что доходы сократятся в ближайшем будущем. В этом смысле сбережения выполняют двойную функцию: с одной стороны, это подушка безопасности, с другой — то, что заставляет людей активизироваться на рынке труда, — заключил Виктор Вахштейн.

Заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин считает, что люди предпочитают хранить деньги в наличности на фоне роста опасений относительно стабильности экономики.

— Реальные располагаемые доходы падают, рынок труда переполнен, число банкротств по кредитам довольно высокое — все это провоцирует тревожное состояние, в результате чего люди предпочитают хранить средства в наличной форме, чтобы в случае каких-либо эксцессов в экономике успеть конвертировать свои накопления в товарную форму по приемлемым ценам, — отметил Андрей Люшин.

На 1 февраля 2017 года, по данным ЦБ, общий объем вкладов населения в банках увеличился по сравнению с прошлым годом на 4,2% — до 24,01 трлн рублей. Казалось бы, россияне стали активнее формировать сбережения, однако, как отметил генеральный директор консалтинговой компании «Лорес Консалтинг» Антон Полишкис, величина вкладов растет весьма незначительно — в феврале 2016 года она составила 23 трлн рублей, то есть всего на 1 трлн меньше, чем сейчас.

— Выходит, что данные РАНХиГС свидетельствуют не столько о росте доли граждан, которые предпочитают хранить свои средства в наличной форме, а в принципе о росте доли россиян, которые формируют сбережения, — заключил Антон Полишкис.

На пиках роста и спада экономики население формирует накопления наиболее активно, но по различным причинам, пояснил он. В «сытые» времена появляются «свободные» деньги, а при ухудшении ситуации сбережения формируются с целью защиты накоплений. Однако в первом случае сбережения формируются большей долей населения, чем во втором, поскольку при падении реальных располагаемых доходов возможности для сбережения остаются у меньшей части населения, напомнил эксперт.

Россияне продолжают хранить деньги «под подушкой» вопреки тому, что ставки по срочным рублевым вкладам сейчас превышают темпы инфляции. Во многом это обусловлено недоверием к банковской системе, уверен Антон Полишкис.

— Когда ежегодно регулятор отзывает лицензии не менее чем у 100 банков, достаточно сложно поверить в устойчивость кредитных организаций, притом что в принципе уровень устойчивости банковской системы должен расти, — резюмировал он.

Постепенно эта тревожность будет снижаться, и доля наличности на руках населения будет сокращаться, считают Виктор Вахштейн из РАНХиГС и другие эксперты, опрошенные «Известиями».

— Экономически активные люди станут еще более активны, начнут интенсивнее искать дополнительные источники дохода, в том числе теневого. А экономически пассивные останутся в режиме радикальной экономии и будут сокращать расходы. Продолжится расхождение стратегий, — прогнозирует директор Центра социологических исследований РАНХиГС.

Вероятно, продолжится рост объемов рублевых депозитов в банковской системе, предположил Андрей Люшин из Локо Банка. Как только начнется рост доходов населения, всё больше средств будет вкладываться в различные инструменты.