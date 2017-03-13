Центральное отделение Сбербанка в Киеве приостановило работу

Центральное отделение дочернего банка российского Сбербанка в Киеве приостановило работу из-за блокады участниками националистического батальона "Азов" и организации "Правый сектор" , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

"На время блокады отделение Сбербанка на улице Владимирской, 46 временно приостановило работу. Остальные отделения работали и работают в штатном режиме", - отметили в банке.

Ранее сообщалось, что активисты националистических организаций закладывают кирпичами вход в центральный офис Сбербанка в Киеве.

Верховный суд России признал "Правый сектор" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на российской территории.