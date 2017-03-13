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Центральное отделение Сбербанка в Киеве приостановило работу
Центральное отделение дочернего банка российского Сбербанка в Киеве приостановило работу из-за блокады участниками националистического батальона "Азов" и организации "Правый сектор", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
"На время блокады отделение Сбербанка на улице Владимирской, 46 временно приостановило работу. Остальные отделения работали и работают в штатном режиме", - отметили в банке.
Ранее сообщалось, что активисты националистических организаций закладывают кирпичами вход в центральный офис Сбербанка в Киеве.
Верховный суд России признал "Правый сектор" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на российской территории.
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