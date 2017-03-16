Вместо ФРС США доллар к 65 рублям вернет другой фактор

- Решение Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США совпало с рыночными ожиданиями. Учетная ставка банковского кредита была повышена на очередные четверть процента в диапазон 0,75-1,00 процента годовых.

Это первое повышение ставки в 2017 году из трех запланированных монетарными властями США. Сроки дальнейшего повышения ставки будут зависеть от динамики американской экономики, показателей рынка занятости, инфляционных индикаторов и геополитического фона.

Глава ФРС Джанет Йеллен считает, что актуальные макроэкономические показатели в данный момент свидетельствуют о продолжающемся росте американской экономики устойчивым темпом. Промышленная активность вышла на максимальные обороты с марта 2011-го, а деловая активность в сфере обслуживания достигла пика с ноября 2015 года. При этом экономика ежемесячно генерирует более 200 тысяч новых рабочих мест, а общенациональный уровень безработицы находится на десятилетнем минимуме.

По мнению членов Комитета по открытым рынкам, экономика сейчас достаточно сильна, чтобы абсорбировать повышение стоимости кредитных ресурсов. В то же время, повышение ставки станет сдерживающим фактором инфляционного развития в момент, когда инфляционные индикаторы приблизились к долгосрочным целевым ориентирам в 2 процента.

Члены финансового конклава считают, что стоимость кредитных ресурсов будет повышаться умеренным темпом, оставаясь в течение какого-то времени ниже средних многолетних значений.

Повышение учетной ставки ФРС США на традиционные четверть процента было заранее учтено рынком в текущих котировках валют на Forex. Я не исключаю, что в отсутствие определенности по поводу дальнейших шагов ФРС по ужесточению монетарной политики позиции доллара могут оказаться уязвимыми.