Рубль перестал бояться ставки ФРС

- Сегодня официальный курс рубля может немного снизиться к доллару и евро, отыгрывая решение, принятое по ставке ФРС . Однако серьезного снижения веса нацвалюты ждать не стоит - эта предполагаемая негативная динамика будет всего лишь ответом на обычную поведенческую реакцию рынка.

При этом на фоне того, что изменения ставки рынок ждал практически со стопроцентной вероятностью, можно сказать, что рубль на эти самые новости уже перестал сколь-нибудь серьезно реагировать. По крайней мере, ряд аналитиков говорили о том, что изменения курса уложатся в один процент, что составляет приблизительно 60 копеек. А это, в свою очередь, стандартная ежедневная динамика.

И все же можно сказать, что рубль действительно перестал бояться ставки ФРС. И теперь боится только одного - нефти. На цену которой, правда, ставка ФРС как раз опосредованно и влияет.

Перед повышением ставки цена на нефть всегда падает, и через этот механизм как раз и осуществляется влияние на курс рубля. Да, понятно, что в этой ситуации на ставку уже можно особо и не смотреть. Тем более, что Россия сегодня по счету капитала не так уж сильно и зависима от иностранных денег, так как на средства, которые инвестируются в Россию, влиянию ставки ФРС не подвержены.

Вчера рубль укрепился к доллару и евро в рамках индексной сессии Московской биржи , которая определяет официальный курс национальной валюты. Однако достигнутое преимущество все-таки не смог полностью удержать, начав снижение вслед за нефтью, цена барреля которой опустилась до 51,11 доллара за сорт Brent. Причиной чему, в свою очередь, стали данные ежемесячного отчета ОПЕК , в которых картель спрогнозировал рост добычи в странах, не входящих в организацию.

Официальный курс доллара на сегодня, 14 марта, составляет 58 рублей 95 копеек (ослабление на 18 копеек). За один евро дают 62,74 рубля (ослабление на 53 копейки).