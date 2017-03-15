ФРС повысила ставку до 0,75-1%

Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить ставку на 0,25 процентного пункта — с 0,5–0,75% до 0,75–1%. Об этом сообщает ФРС.

«Учитывая реалистичные и ожидаемые условия на рынке труда и инфляцию, комитет (по открытым рынкам. — RNS) принял решение увеличить целевой показатель ставки по федеральным фондам до 3/4–1%. Позиция денежно-кредитной политики остается адаптивной, что способствует некоторому дальнейшему укреплению ситуации на рынке труда и устойчивому возврату к инфляции в 2%», — говорится в сообщении регулятора.

В прошлый раз, в феврале 2017 года, ФРС приняла решение сохранить ставку на уровне 0,5–0,75%.

В последний раз ФРС меняла ставку в декабре 2016 года. Тогда совет управляющих ФРС принял решение повысить ставку на 0,25 п. п. — до 0,5–0,75% — впервые с декабря 2015 года.

Ранее ФРС сообщила, что ожидает трех повышений базовой ставки в 2017 году, до 1,375%.