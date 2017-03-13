Активисты сообщили о блокировке банкоматов российских банков на Украине

На Украине будут заблокированы банкоматы российских банков, заявляет организация «Гражданский корпус "Азов"». По ее информации, «патриоты по всей стране блокируют десятки банкоматов российских банков, на их экраны клеится надпись #RUSBANKOVER, они заливаются монтажной пеной».

При этом «Азов» не берет на себя ответственность за происходящее, а лишь выражает поддержку акции. В его сообщении говорится: «Национальный корпус поддерживает эту инициативу и напоминает, что борьба патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере, которую мы начали в январе этого года, продолжается и будет сопровождаться подобными радикальными действиями».

В январе представители «Азова» блокировали в Киеве отделения российских банков и обливали их фасады красной краской. В Одессе отделения Сбербанка Проминвестбанка обрисовали и обклеили листовками.

«При этом украинские власти не пресекают подобные акции»,— сообщил «Ъ» глава украинского отделения Фонда Блейзера Олег Устенко . По его словам, капитализация российских банков на Украине увеличилась, они составляют почти 30% украинского банковского сектора. «Их вытеснение с Украины способно привести экономику страны к коллапсу»,— отмечает Олег Устенко.

Ранее «Ъ» сообщал, что украинским «дочкам» российских госбанков могут запретить вывод средств из страны в виде возврата займов материнским структурам. Такими санкциями пригрозил Нацбанк Украины за обслуживание ими в России граждан с паспортами непризнанных ДНР и ЛНР.