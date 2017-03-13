Рубль перейдет психологический рубеж

- Сегодня рубль, скорее всего, займет выжидательную позицию, постоянно озираясь на то, как себя будет вести нефтяной рынок. Пока цены на "черное золото" обрели шаткую стабильность около уровня в 52 доллара за мерную бочку. И этот уровень уже в середине недели может серьезно просесть.

На 14-15 марта запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы , по итогам которого может быть принято решение о повышении ставки. По крайней мере в этот раз консенсус-прогнозы большого количества аналитиков говорят о том, что шанс на такое развитие событий есть. В результате роста ставки деньги уйдут из развивающихся рынков, а нефть традиционно просядет в цене. К тому же, "поддержанная" в своем негативном движении и данными о росте запасов в США.

Что может противопоставить этому российская экономика? И есть ли что противопоставить?

Есть. С одной стороны, это валютные интервенции Минфина . Финансовое ведомство уже заявило о своих планах на покупку валюты, и рынок включил озвученные цифры в свой "лист ожидания". Второй поддерживающий рубль момент (впрочем, не настолько сильный, как кому-нибудь хотелось) связан с налоговым периодом. Он также начинается на этой неделе и может немного стабилизировать падение рубля, которое вполне возможно возникнет.

Впрочем, называть ли это падением? При сочетании всех указанных факторов, которые играют и "за", и "против", вряд ли национальной валюте все-таки удастся серьезно просесть. Однако вполне возможно, что уже через несколько дней национальная валюта "свалится" ниже 60 рублей за один американский доллар. А к концу марта курс достигнет отметки в 62 рубля.

Пока же в пятницу рубль сначала ослабел в ходе индексной сессии, определяющей официальный курс национальной валюты. Причиной стала снижающаяся в цене нефть. И та же самая нефть смогла удержать его от более серьезного падения, закрепившись за уровень в 52 доллара за баррель. И тем самым под вечер пятницы немного стабилизировала и рубль.