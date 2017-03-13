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Rambler News Service

Нефть Brent торгуется на уровне $51 за баррель

Цена на нефть побила трехмесячный минимум
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Нефть Brent торгуется на уровне $51,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на международной бирже ICE по состоянию на 7:27 мск.
Последнее падение стоимости майских фьючерсов нефти Brent ниже $51 — до $50,99 за баррель было зафиксировано в 6:20 мск. Минимальная стоимость барреля за торговую сессию составила $50,85. Таким образом, стоимость нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с 30 ноября 2016 года.
Стоимость апрельских фьючерсов нефти WTI составила $48,06 за баррель.
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