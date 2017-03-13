Нефть Brent торгуется на уровне $51 за баррель

Нефть Brent торгуется на уровне $51,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на международной бирже ICE по состоянию на 7:27 мск.

Последнее падение стоимости майских фьючерсов нефти Brent ниже $51 — до $50,99 за баррель было зафиксировано в 6:20 мск. Минимальная стоимость барреля за торговую сессию составила $50,85. Таким образом, стоимость нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с 30 ноября 2016 года.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти WTI составила $48,06 за баррель.