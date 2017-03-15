Осаго отгораживают от убытков франшизой

Страховщики предлагают платить за мелкие аварии их виновникам

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает ограничить выплаты по ОСАГО "снизу" -- ввести так называемую франшизу, неоплачиваемую часть убытка при авариях. В РСА рассчитывают, что размер франшизы составит 10-15 тыс. руб., эту сумму виновнику аварии придется заплатить потерпевшим самостоятельно, при этом в РСА нет единого мнения, будет ли это правило применяться только при ущербе менее объема франшизы или при любых авариях, решение этого вопроса союз оставляет "на суд ЦБ ". Защитники автомобилистов в ответ требуют снизить цену полиса минимум вдвое.

Не дожидаясь запуска ремонтной реформы в ОСАГО, страховое лобби предложило внести в систему новые изменения: РСА выступил за введение в обязательном страховании гражданской ответственности франшизы. Как говорит глава союза Игорь Юргенс , "ОСАГО должно стать, условно говоря, базовым каско, то есть минимальным продуктом, к которому можно докупить столько нужных опций, сколько потребуется". В беседе с "Ъ" он пояснил: после решения Конституционного суда, который указал на возможность взыскать с виновника недостающую сумму убытка сверх лимита ОСАГО ("Ъ" писал об этом 11 марта), "для крупных мегаполисов возрастает актуальность расширения покрытия. Но для человека, который из своего небольшого поселка вырывается в столицу раз в три года, это не предмет первой необходимости. Для него может быть актуальнее возможность приобрести страховку подешевле, например полис с франшизой".

По мнению господина Юргенса, размер франшизы может составить 10-15 тыс. руб. При этом в РСА не решили, будет ли это правило применяться только при ущербе менее объема франшизы или при любых авариях, решение этого вопроса союз оставляет "на суд ЦБ". Впрочем, сами предложения РСА регулятору еще не направил. По данным "Ъ", в Банке России скептически отзываются о перспективе новых изменений в вопросах тарифов ОСАГО.

Учитывая убыточность ОСАГО, на которую ссылаются в союзе, скидок от текущих тарифов в случае реализации идеи автомобилистам ждать не стоит. По данным РСА, январь показал статистическое перекрывание сборов выплатами: страховщики получили 14 млрд руб. премий, а выплатили 14,3 млрд руб. "С учетом расходов на ведение дел и формирование резервов убыточность уже превышает 130%. Независимые актуарии еще по результатам прошлого года говорили о том, что тариф необходимо повысить на 25-60%, но мы понимаем, что это нереально",-- продолжает президент РСА. Переход же на ОСАГО с франшизой может решить проблему убыточности для компаний без удорожания страховки.

Это лишь одна часть модернизации ОСАГО, которую предлагает страховое сообщество. Кардинальные изменения предложены Банку России и для расчетов коэффициента "бонус-малус" (КБМ) -- системы скидок и надбавок по итогам аварийной езды. Сейчас КБМ варьируется от 0,5 (скидка 50%) до 2,45 и применяется на весь срок действия договора. Союз предлагает рассчитывать значение КБМ на каждый календарный год и устранить практику, при которой одни водитель может быть вписан в разные полисы с разным КБМ. Эти предложения уже отправлены союзом в ЦБ.

Идеи страхового сообщества ожидаемо вызвали критику защитников автомобилистов. "В обязательном страховании наличие франшизы вряд ли уместно,-- говорит глава Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин.-- У нас есть незащищенные слои населения, и для них взыскание убытка с виновной стороны в размере 10-15 тыс. руб. может оказаться непосильной практикой". По его словам, взыскание ущерба с физлиц -- "это тяжкое бремя, страховщики это знают и пытаются отстраниться от этой проблемы". "Вряд ли эта инициатива пройдет",-- надеется господин Ханжин.

По словам же координатора движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, инициатива с франшизой -- "хорошая идея", но только в том случае, если цена полиса будет снижена в два-три раза. По данным РСА, в январе средняя цена полиса ОСАГО составила 6 тыс. руб. "Примечательно, что в 2014 году мы сами предлагали идею с франшизой и страховому сообществу, и регулятору,-- вспоминает господин Шкуматов.-- Многие автовладельцы ведут себя на дороге по принципу "все включено", а перспектива заплатить за аварию из своего кармана способна остудить пыл таких водителей". Схема, которую предлагали "Синие ведерки", была несколько сложнее предложенной РСА: по ней, если водитель попадает в аварию раз в год, франшиза на него не распространяется, но со второй аварии начинает действовать франшиза в 3-6 тыс. руб. При этом размер скидки на полис ОСАГО мог доходить до 25%. "Аварий, где убыток устраняется простой полировкой, очень много,-- говорит эксперт,-- водители бы договаривались на месте при наличии франшизы и экономили бы на цене полиса". По его словам, сейчас ОСАГО "дорогое, кондовое и неудобное", а возможность настраивать его под себя понравилась бы автовладельцам.