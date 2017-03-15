Страховщики задумались о переносе части выплат по ОСАГО на виновников аварий

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил ввести в выплатах по ОСАГО франшизу, представляющую собой неоплачиваемую часть убытка при авариях. Об этом пишет «Коммерсант».

Если нововведение будет одобрено, автовладелец, купивший полис ОСАГО с франшизой, будет самостоятельно выплачивать 10-15 тысяч рублей, став виновником ДТП. При этом сам полис будет стоить дешевле.

Глава РСА Игорь Юргенс пояснил, что с помощью франшизы «ОСАГО должно стать базовым каско, то есть минимальным продуктом, к которому можно докупить столько нужных опций, сколько потребуется».

При этом в РСА пока не решили, будет ли правило о выплате 10-15 тысяч рублей применяться только когда ущерб при аварии меньше этой суммы или же при любых объемах ущерба. Решение этого вопроса страховщики оставили «на суд ЦБ ».

Идею страховщиков раскритиковал глава Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин. Он отметил, что в России есть «незащищенные слои населения», для которых «взыскание убытка с виновной стороны в размере 10-15 тысяч рублей может оказаться непосильной практикой». По его мнению, такая инициатива «вряд ли пройдет».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов , напротив, считает, что инициатива с франшизой – «хорошая идея», но только в том случае, если цена полиса будет снижена в два-три раза. Он заявил, что многие водители «ведут себя на дороге по принципу «все включено», а перспектива заплатить за аварию из своего кармана может «остудить их пыл».

По данным РСА, в январе средняя цена полиса ОСАГО составила 6 тысяч рублей.

Ранее замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов предложил реформировать ОСАГО. Он заявил, что его законопроект оградит страховщиков от юристов, использующих закон о защите прав потребителей, чтобы взыскать в пользу клиентов больше положенного.

Первое чтение проект прошел 14 декабря прошлого года. После этого в него внесли ряд изменений. В частности, предложили закрепить за пострадавшим право самостоятельно выбирать страховщика из предложенного списка и ограничить срок ремонта до 30 дней с момента предоставления потерпевшим автомобиля в сервис.