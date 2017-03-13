Россияне заплатили банкам 1,8 трлн рублей процентов

Россияне заплатили банкам в прошлом году 1,8 трлн рублей процентов за пользование кредитами, следует из данных Центробанка . Это 2% ВВП страны, две трети от бюджетного дефицита, почти вдвое больше госпрограммы заимствований и трат государства на ЖКХ. Несмотря на значительное снижение ставок по кредитам в прошлом году, население не стало платить банкам меньше. Вероятно, эта тенденция сохранится и в этом году.

В 2015-м физлица также уплатили банкам 1,8 трлн рублей процентов, хотя условия кредитования в тот год были гораздо жестче. Центробанк в конце 2014-го резко повысил ключевую ставку до 17%, что привело к общему удорожанию кредитов в стране. Кроме того, банкиры серьезно ужесточили требования к заемщикам. Со смягчением денежно-кредитной политики ставки начали снижаться.

Если в начале 2015 года средние ставки по кредитам физическим лицам были на уровне 30% (на срок 1–3 года), то к концу прошлого года этот показатель снизился до 18%. Несмотря на ощутимое удешевление ссуд, платежи россиян банкам остались на прежнем уровне. А в этом году они могут и вовсе увеличиться из-за роста кредитования, не исключают эксперты.

Опрошенные «Известиями» эксперты называют пять причин, из-за которых расходы на обслуживание долга в ближайшем будущем не снизятся: рефинансирование прошлых ссуд, валютный фактор, возобновление интереса россиян к покупкам подешевевшей техники в кредит, рост ипотеки и отложенный эффект позитивных изменений в экономике.

— Во-первых, общая задолженность россиян по кредитам, накопленным итогом за последние годы, не уменьшилась, плюс к этому многие заемщики могли воспользоваться услугой рефинансирования, что чаще всего увеличивает сумму основного долга, — перечислила вероятные причины директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова. — Также мог снизиться объем досрочного погашения — из-за отсутствия свободных денег у граждан.

Сыграл свою роль и фактор отложенного спроса на крупные покупки — например, приобретение квартиры в ипотеку или автомобиля в кредит, продолжила она. В 2016 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015 годом, и часть клиентов предпочли совершить покупки, которые по разным причинам ранее откладывали. Росла масса новых кредитов — росли и выплаты по ним.

Еще одна причина — валютные колебания. Объем выплат по валютным кредитам в рублевом эквиваленте вырос из-за роста курсов, и это отразилось на объеме выплат в целом по рынку.

В свою очередь, главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин связывает неснижение процентных выплат в том числе и с неоднородностью кредитного портфеля. В нем пока еще много ссуд, выданных по «кризисным» ставкам.

— При снижении ставок по новым кредитам в портфелях сохраняются кредиты, выданные в 2015 году по высоким ставкам. При этом происходило плановое погашение кредитов, привлеченных еще до повышения ставок — в 2011–2014 годах. Ставки по кредитам в прошлом году снизились по сравнению с 2015-м, но по отдельным продуктам всё еще выше докризисных уровней, — рассказал он.

Важной причиной является и рост ипотечного портфеля (с 3,05 трлн рублей до 3,44 трлн рублей). В 99% ипотечных контрактов предусмотрены аннуитетные платежи, когда в первые годы заемщики платят большую часть процентных платежей, а погашение долга приходится преимущественно на последние годы обслуживания кредита. Дмитрий Монастыршин отметил, что такой метод платежей приводит к увеличению процентных доходов банков в начальный период обслуживания кредитов.

— Есть такой показатель — долговая нагрузка на доходы (debt service ratio — отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам. — «Известия»), — пояснил старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов . — По итогам года у нас нагрузка на доходы чуть меньше 9%. Это приблизительно совпадает с аналогичным показателем в США.

При этом отношение кредитов к ВВП в России и США серьезно отличается. В России объем кредитов достигает 17% ВВП, в США — 70%, а долговая нагрузка на население одинаковая. Так получилось потому, что «у нас кредиты короткие и дорогие, а в США — длинные и дешевые», пояснил Михаил Хромов.

В этом году, по оценке РАНХиГС, общий объем платежей банкам может даже вырасти за счет их планов по наращиванию кредитования.