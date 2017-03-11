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Киев заявил об угрозе дефолта и обрушения гривны без средств МВФ
Украина рассчитывает в этом году получить 5 млрд долларов от МВФ, без этих денег Киев не сможет удержать курс гривны и выплачивать внешние долги, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. «Без поддержки Международного валютного фонда у нас очень мало шансов удержать курс гривны», - заявил он, передает издание «Вести».
Он отметил, что в ближайшее время Украина должна сделать большие выплаты по внешним долгам – около 12,5 млрд долларов. «Без дальнейшего получения кредитов от МВФ мы не сможем выполнить эти обязательства. То есть мы перейдем в дефолт, это нужно понимать всем», - заявил Чурий.
Решение по Украине МВФ может принять на заседании совета директоров организации 20 марта.
Как сообщалось, для выделения очередного транша от МВФ Киеву придется пойти на сокращение бюджетников и госслужащих, монетизацию субсидий, а также на повышение цены на газ для Нафтогаза до уровня импортной.
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