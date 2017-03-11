Киев заявил об угрозе дефолта и обрушения гривны без средств МВФ

Украина рассчитывает в этом году получить 5 млрд долларов от МВФ , без этих денег Киев не сможет удержать курс гривны и выплачивать внешние долги, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий . «Без поддержки Международного валютного фонда у нас очень мало шансов удержать курс гривны», - заявил он, передает издание «Вести».

Он отметил, что в ближайшее время Украина должна сделать большие выплаты по внешним долгам – около 12,5 млрд долларов. «Без дальнейшего получения кредитов от МВФ мы не сможем выполнить эти обязательства. То есть мы перейдем в дефолт, это нужно понимать всем», - заявил Чурий.

Решение по Украине МВФ может принять на заседании совета директоров организации 20 марта.