Вкладчики татарских банков вышли на акцию протеста

Около 400 вкладчиков банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, собрались на санкционированный властями пикет в Казани с требованием вернуть им деньги. Об этом сообщает портал banki.ru со ссылкой на информацию МВД.

Пикет начался в 12:00 мск и продолжался чуть больше часа. Среди его участников были представители юридических лиц, физические лица, а также клиенты, средства которых находятся в доверительном управлении дочерней структуры Татфондбанка — «ТФБ Финанс». Специально для участия в акции приехали вкладчики из Альметьевска, Мензелинска, Набережных Челнов и других городов Татарстана.

По словам члена координационного совета инициативной группы пострадавших вкладчиков Александры Юмановой, по итогам пикета была принята резолюция, содержащая один пункт, — возврат денег вкладчикам. Они также планируют направить письмо с данным требованием федеральному руководству. Следующий митинг запланирован на 18 марта.

Утром 11 марта девять вкладчиков проблемных банков собрались перед зданием правительства республики, чтобы передать письмо президенту Рустаму Минниханову . В нем они требуют наложить арест на счета Татфондбанка, Интехбанка и связанных с ними банков.