Киев прекратил отбор газа из хранилищ

Украина начала закачку газа в режиме 4,5 миллиона кубометров в сутки, прекратив его отбор из подземных хранилищ. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский.

По данным компании, объем газа в ПХГ Украины на 9 марта составил 8,183 миллиарда кубометров.

С конца 2015 года страна отказалась закупать газ у Москвы и приобретает его по реверсу в Европе. В прошлом году подготовка к отопительному сезону впервые прошла без использования российского газа. Украинские хранилища были заполнены менее чем на треть, что чревато рисками при транзите российского газа в Европу.