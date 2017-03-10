Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Турцию можно будет улететь за 999 рублей
С 21 апреля российский бюджетный авиаперевозчик "Победа" начинает полеты в Турцию.
Сегодня на его сайте уже открыта продажа билетов из Москвы в Аланью (Турция) в аэропорт Газипаша. Рейсы будут выполняться три раза в неделю (по вторникам, пятницам и воскресеньям на новых Boeing 737-800), обещают в авиакомпании.
"Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов. На первом рейсе предложено не менее 20 процентов билетов по такой цене", отмечается в сообщении авиакомпании "Победа".
Оставить комментарий