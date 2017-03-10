Россия заморозила поставки дизельного топлива на Украину

Россия приостановила трубопроводные поставки дизельного топлива на Украину из-за того, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформляет нужные документы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, такая ситуация продолжается в течение месяца.

В пресс-службе Минэнерго РФ агентству заявили, что у России нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину, поэтому говорить о прекращении поставок Россией нельзя. В ведомстве отметили, что поставки были приостановлены 8 февраля из-за перезаключения контрактов на экспорт нефти.

В Минэнерго уточнили, что нефтепродукты, которые предназначались для поставок на Украину, отправили в Приморск и Новороссийск.