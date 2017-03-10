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Россия заморозила поставки дизельного топлива на Украину
Россия приостановила трубопроводные поставки дизельного топлива на Украину из-за того, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформляет нужные документы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.
По словам собеседников агентства, такая ситуация продолжается в течение месяца.
В пресс-службе Минэнерго РФ агентству заявили, что у России нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину, поэтому говорить о прекращении поставок Россией нельзя. В ведомстве отметили, что поставки были приостановлены 8 февраля из-за перезаключения контрактов на экспорт нефти.
В Минэнерго уточнили, что нефтепродукты, которые предназначались для поставок на Украину, отправили в Приморск и Новороссийск.
В начале сентября прошлого года «Транснефть» приостановила поставки дизельного топлива на Украину. Это было связано с решением ФСТЭК обнулить большинство ранее выданных экспортерам разрешений. В 2015 году Россия вводила «разрешительный порядок ввоза» дизельного топлива, чтобы его не могли использовать украинские военные.
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