Проезд по «Украине» сделали платным до 2109 года

Правительство России сделало платным проезд по 70-километровому участку трассы М3 «Украина» в Калужской области до 1 мая 2109 года. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано 10 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Платный режим будет действовать на участке от 124-го до 194 километра. В качестве бесплатной альтернативы правительство предлагает воспользоваться трассами А130 и Р132, а также дорогами общего пользования регионального значения.

Пункты взимания платы заработают на М3 в Калужской области с 20 марта, пишет ТАСС.

Реконструируемый 70-километровый участок проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам Калужской области и территории городского округа Калуга. Работы по обновлению трассы ведутся с 2014 года. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 17 миллиардов рублей.