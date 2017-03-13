Добровольно и с пенсией

Новая добровольная пенсионная система может обрести элементы принуждения. Если рассматриваемую Минэкономразвития инициативу утвердят, россиян, не желающих отдавать еще одну часть зарплаты ради будущей пенсии, ждут налоговые штрафы. «Лента.ру» побеседовала с экспертами, чтобы оценить такие перспективы.

«Мы должны понимать, что все равно жизнь берет свое, в противном случае у нас бы использовались до сих пор налоговые законы времен Петра I. Все равно экономические условия меняются. Просто наши решения должны быть просчитаны», — сказал 28 февраля глава правительства Дмитрий Медведев . И сообщил, что власти готовят предложения по настройке российской налоговой системы.

Премьер напомнил, что в 2014 году был введен мораторий на налоговые изменения. «Но в 2018 году мы должны подготовить предложения о том, как будет выглядеть наша налоговая система в будущем», — отметил Медведев.

10 марта Минэкономразвития и выступило с таким предложением, увязав его с пенсионной реформой Минфина ЦБ . Ведомство Максима Орешкина рассматривает возможность повышения или понижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов гражданина в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Запуск системы ИПК ожидается в 2018 году. Таким образом государство снимает с себя часть ответственности — гражданам предложат позаботился о достойной старости самостоятельно. А государство продолжит обеспечивать «обычную» старость через действующую распределительную систему — 22 процента от фонда оплаты труда работника идет в общий пенсионный котел, на выплату нынешним пенсионерам.

Накопительная пенсионная система, которая была обязательной (6 из 22 процентов перечислялись именно в нее) и управлялась государством, этим же государством и была свернута — регулярные заморозки накоплений на сотни миллиардов рублей и латание ими бюджетных дыр дискредитировали идею. И теперь все 22 процента идут на текущие выплаты пенсионерам.

Гражданин, уже перечислявший деньги в накопительную систему, один раз заплатил за свое будущее. Но государство направило эти деньги на текущие расходы. Гражданин теперь платит 22 процента в общий котел в надежде на то, что через 20-30 лет и у него будет своя доля в этом котле. И вот ему предлагают заплатить в третий раз, приняв участие в ИПК.

Просто так заманить граждан в эту систему трудно — негативный опыт с заморозкой накоплений понизил уровень доверия к пенсионной системе в целом. Поэтому предлагается ввести налоговые стимулы и штрафы.

Согласно инициативе, чем больше человек откладывает на пенсию, тем ниже у него ставка НДФЛ, и наоборот. Тот, кто участвовать в этом не пожелает, будет платить НДФЛ по ставке 15 процентов. Выделишь на накопления 10 процентов — и НДФЛ понизится до 10 процентов. Нынешняя 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию четыре процента от зарплаты.

В экспертном сообществе идею раскритиковали. Аргументы сводятся к двум тезисам. Во-первых, новая система может ударить по беднейшим слоям населения — они не станут перечислять часть зарплаты на будущую пенсию, деньги им нужны сейчас. За это их оштрафует государство, повысив НДФЛ до 15 процентов. Во-вторых, система ИПК изначально задумывалась как полностью добровольная. Теперь власти трансформируют ее в добровольно-принудительную. А россиянам все равно придется платить больше, чем сейчас — им либо поднимут налоги, либо возьмут часть зарплаты в виде «добровольного» взноса на пенсию. Специалисты, опрошенные «Лентой.ру», также полагают, что населению надо готовится к повышению фискальной нагрузки в том или ином виде.

«Думаю, эта инициатива имеет смысл. По крайней мере, для активной части населения. На самом деле вряд ли НДФЛ для кого-то снизят. Скорее, не повысят. Повышение подоходного налога обсуждается давно, и, похоже, все к этому и идет. Но если у человека есть такая возможность — сохранить ставку НДФЛ на текущем уровне, откладывая на пенсию, это становится интересным. Это может сработать с точки зрения стимулирования накоплений.

По-хорошему это надо просчитывать, смотреть на распределение доходов. Многое зависит от конкретных параметров: повышение ставки с 13 до 15 процентов — это не очень большое повышение. Надо понять, прогрессивная шкала будет или плоская. Кроме того, важен механизм получения льгот — гражданину придется самому ходить и что-то заполнять или агентом выступит работодатель по заявлению работника».

«В создании налоговых стимулов есть рациональное зерно. Во многих странах есть налоговое стимулирование. Здесь ничего нового нет. Если ты вкладываешь в некие пенсионные фонды, идет некое смягчение по налогам. Но там нет дестимулирования — то есть, если ты не откладываешь, тебе увеличивают налоги. Типа "не будете брать лотерейные билеты — отключим газ". Такого нигде нет. Скорее всего, инициативу не поддержат: предложения по повышению налогов вызовут мощное сопротивление налогоплательщиков, а по снижению — Минфина. Бюджет надо сводить».

«Перспективы у этой идеи есть. Но не потому, что она такая замечательная. Видимо, она просто понравилась властям. Скорее всего, ее реализуют. Когда серьезно повышается НДФЛ, это болезненно, накладно. В старой пенсионной системе часть зарплаты работника так или иначе отчислялась в накопительную систему, но граждане этого особо не замечали. Но если НДФЛ повысят, это заметят все. Фискальное бремя в любом случае не снизится. Да, НДФЛ могут понизить тем, кто добровольно отчисляет повышенный процент от своего дохода в счет своей будущей пенсии. Но человек все равно платит еще и взносы — в Пенсионный фонд России , за медицинское обслуживание и социальную страховку. Поэтому общая нагрузка как минимум не снизится».

Станислав Новиков , зампред правления финансовой группы БКС по розничному бизнесу:

«В теории эта идея логичная, разумная и в какой-то мере даже красивая, но на практике сложно реализуемая. Во-первых, после сложных и непредсказуемых "виражей" пенсионной реформы уровень доверия населения к пенсионной системе трудно назвать высоким. Во-вторых, россияне только приучаются к долгосрочным инвестициям, культура инвестирования и персонального финансового планирования в обществе находится на этапе активного становления, но она еще не сложилась, и сейчас заставить человека откладывать на пенсию таким способом довольно сложно. Это, безусловно, может быть дополнительной мотивацией, но не прямым стимулом. Поэтому, на наш взгляд, идея требует дополнительного ведомственного и экспертного обсуждения, тщательной проработки, ведь при неаккуратной ее реализации ответом может стать банальный уход зарплат в теневой сектор».