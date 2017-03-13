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Добровольно и с пенсией
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Новая добровольная пенсионная система может обрести элементы принуждения. Если рассматриваемую Минэкономразвития инициативу утвердят, россиян, не желающих отдавать еще одну часть зарплаты ради будущей пенсии, ждут налоговые штрафы. «Лента.ру» побеседовала с экспертами, чтобы оценить такие перспективы.
«Мы должны понимать, что все равно жизнь берет свое, в противном случае у нас бы использовались до сих пор налоговые законы времен Петра I. Все равно экономические условия меняются. Просто наши решения должны быть просчитаны», — сказал 28 февраля глава правительства Дмитрий Медведев. И сообщил, что власти готовят предложения по настройке российской налоговой системы.
Премьер напомнил, что в 2014 году был введен мораторий на налоговые изменения. «Но в 2018 году мы должны подготовить предложения о том, как будет выглядеть наша налоговая система в будущем», — отметил Медведев.
10 марта Минэкономразвития и выступило с таким предложением, увязав его с пенсионной реформой Минфина и ЦБ. Ведомство Максима Орешкина рассматривает возможность повышения или понижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов гражданина в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Запуск системы ИПК ожидается в 2018 году. Таким образом государство снимает с себя часть ответственности — гражданам предложат позаботился о достойной старости самостоятельно. А государство продолжит обеспечивать «обычную» старость через действующую распределительную систему — 22 процента от фонда оплаты труда работника идет в общий пенсионный котел, на выплату нынешним пенсионерам.
Накопительная пенсионная система, которая была обязательной (6 из 22 процентов перечислялись именно в нее) и управлялась государством, этим же государством и была свернута — регулярные заморозки накоплений на сотни миллиардов рублей и латание ими бюджетных дыр дискредитировали идею. И теперь все 22 процента идут на текущие выплаты пенсионерам.
Гражданин, уже перечислявший деньги в накопительную систему, один раз заплатил за свое будущее. Но государство направило эти деньги на текущие расходы. Гражданин теперь платит 22 процента в общий котел в надежде на то, что через 20-30 лет и у него будет своя доля в этом котле. И вот ему предлагают заплатить в третий раз, приняв участие в ИПК.
Просто так заманить граждан в эту систему трудно — негативный опыт с заморозкой накоплений понизил уровень доверия к пенсионной системе в целом. Поэтому предлагается ввести налоговые стимулы и штрафы.
Согласно инициативе, чем больше человек откладывает на пенсию, тем ниже у него ставка НДФЛ, и наоборот. Тот, кто участвовать в этом не пожелает, будет платить НДФЛ по ставке 15 процентов. Выделишь на накопления 10 процентов — и НДФЛ понизится до 10 процентов. Нынешняя 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию четыре процента от зарплаты.
В экспертном сообществе идею раскритиковали. Аргументы сводятся к двум тезисам. Во-первых, новая система может ударить по беднейшим слоям населения — они не станут перечислять часть зарплаты на будущую пенсию, деньги им нужны сейчас. За это их оштрафует государство, повысив НДФЛ до 15 процентов. Во-вторых, система ИПК изначально задумывалась как полностью добровольная. Теперь власти трансформируют ее в добровольно-принудительную. А россиянам все равно придется платить больше, чем сейчас — им либо поднимут налоги, либо возьмут часть зарплаты в виде «добровольного» взноса на пенсию. Специалисты, опрошенные «Лентой.ру», также полагают, что населению надо готовится к повышению фискальной нагрузки в том или ином виде.
Елена Пенухина, ведущий эксперт ЦМАПК:
«Думаю, эта инициатива имеет смысл. По крайней мере, для активной части населения. На самом деле вряд ли НДФЛ для кого-то снизят. Скорее, не повысят. Повышение подоходного налога обсуждается давно, и, похоже, все к этому и идет. Но если у человека есть такая возможность — сохранить ставку НДФЛ на текущем уровне, откладывая на пенсию, это становится интересным. Это может сработать с точки зрения стимулирования накоплений.
По-хорошему это надо просчитывать, смотреть на распределение доходов. Многое зависит от конкретных параметров: повышение ставки с 13 до 15 процентов — это не очень большое повышение. Надо понять, прогрессивная шкала будет или плоская. Кроме того, важен механизм получения льгот — гражданину придется самому ходить и что-то заполнять или агентом выступит работодатель по заявлению работника».
Евгений Коган, президент компании «Московские партнеры»:
«В создании налоговых стимулов есть рациональное зерно. Во многих странах есть налоговое стимулирование. Здесь ничего нового нет. Если ты вкладываешь в некие пенсионные фонды, идет некое смягчение по налогам. Но там нет дестимулирования — то есть, если ты не откладываешь, тебе увеличивают налоги. Типа "не будете брать лотерейные билеты — отключим газ". Такого нигде нет. Скорее всего, инициативу не поддержат: предложения по повышению налогов вызовут мощное сопротивление налогоплательщиков, а по снижению — Минфина. Бюджет надо сводить».
Игорь Николаев, партнер ФБК Grant Thornton:
«Перспективы у этой идеи есть. Но не потому, что она такая замечательная. Видимо, она просто понравилась властям. Скорее всего, ее реализуют. Когда серьезно повышается НДФЛ, это болезненно, накладно. В старой пенсионной системе часть зарплаты работника так или иначе отчислялась в накопительную систему, но граждане этого особо не замечали. Но если НДФЛ повысят, это заметят все. Фискальное бремя в любом случае не снизится. Да, НДФЛ могут понизить тем, кто добровольно отчисляет повышенный процент от своего дохода в счет своей будущей пенсии. Но человек все равно платит еще и взносы — в Пенсионный фонд России, за медицинское обслуживание и социальную страховку. Поэтому общая нагрузка как минимум не снизится».
Станислав Новиков, зампред правления финансовой группы БКС по розничному бизнесу:
«В теории эта идея логичная, разумная и в какой-то мере даже красивая, но на практике сложно реализуемая. Во-первых, после сложных и непредсказуемых "виражей" пенсионной реформы уровень доверия населения к пенсионной системе трудно назвать высоким. Во-вторых, россияне только приучаются к долгосрочным инвестициям, культура инвестирования и персонального финансового планирования в обществе находится на этапе активного становления, но она еще не сложилась, и сейчас заставить человека откладывать на пенсию таким способом довольно сложно. Это, безусловно, может быть дополнительной мотивацией, но не прямым стимулом. Поэтому, на наш взгляд, идея требует дополнительного ведомственного и экспертного обсуждения, тщательной проработки, ведь при неаккуратной ее реализации ответом может стать банальный уход зарплат в теневой сектор».
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