Лукашенко пригрозил Медведеву расплатой за "европейские" цены на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал разногласия с Россией по цене на газ. Отношения стран – это "не бухгалтерия", объявил он.

Лукашенко: если Белоруссия будет платить за газ по "европейским" ценам, то Россия заплатит намного дороже

Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева , который ранее призвал членов ЕврАзЭС воздержаться от споров о цене российского газа. Он подчеркнул, что вне сообщества стоимость ресурса для этих стран была бы "европейской".

По словам Лукашенко, если Белоруссии придется платить за российский газ по европейским тарифам, то РФ и Медведеву "тоже придется кое-что заплатить", и эта плата будет "неимоверно выше" стоимости газа. Большинство россиян должны понимать, что отношения с Белоруссией не сводятся к одной лишь бухгалтерии, добавил президент.