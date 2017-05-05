ЦБ резко поднял курсы валют

Банка России. Официальный курс доллара резко подорожал на 97 копеек, его стоимость увеличилась до 58,54 руб. Евро также значительно вырос на 1,51 рубля до 64,24 рубля. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте

Стоимость бивалютной корзины выросла до 61,1 руб.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили о закупке иностранной валюты на сумму 8,5 млрд рублей. Это в 8 раз меньше, чем в прошлом месяце. В апреле на эти цели было выделено 69,9 млрд рублей.

Ведомство сообщило, что такое сокращение было «связано с переоценкой нефтегазовых доходов».