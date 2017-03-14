Неизвестный игрок на бирже поддержал рубль

Цены на нефть за последнюю неделю упали более чем на 9%, а рубль ослабел всего на 1%. Помимо сырьевых котировок давление на рубль оказывает ожидаемое повышение учетной ставки Федеральной резервной системы США , о котором может быть объявлено в среду, а также мартовский пик выплат по внешнему долгу. Трейдеры удивляются неожиданному упрямству рубля, а экономисты видят несколько фундаментальных причин стабильности национальной валюты.

Рубль обычно слабеет значительно сильнее, чем к тому располагают внешние факторы. После того как Банк России в конце 2014 года перевел национальную валюту в свободное плавание, ее курс определяется исключительно рынком, тогда как раньше ЦБ тратил золотовалютные резервы на искусственное поддержание курса. За последние два года экономика испытала ряд шоков, как внутренних (спад ВВП, резкий рост инфляции), так и внешних (санкции, обрушение цен на нефть). Когда рубль проседал необоснованно сильно, регулятор констатировал, что курс «находится ниже фундаментально обоснованных значений».

Во вторую неделю марта ситуация для рубля сложилась опасная. Против национальной валюты одновременно играют три серьезных фактора. Во-первых, цены на нефть марки Brent из-за исчерпания доверия рынка к соглашению ОПЕК о снижении добычи обвалились с $56 до $50,7 за баррель, то есть больше чем на 9%.

Во-вторых, 15 марта состоится заседание ФРС США, по итогам которого может быть повышена учетная ставка. Такое действие американских монетарных властей приведет к удорожанию доллара и вызовет давление на валюты всех развивающихся стран. В том числе на рубль.

В-третьих, на март приходится пик выплат российскими компаниями по внешнему долгу ($11,6 млрд, по оценке ЦБ РФ). Они скупают валюту на рынке, вызывая ее дефицит и поднимая стоимость доллара в рублях. Так, 20 марта ожидается погашение евробондов TNK-BP на сумму $800 млн и Сбербанка на $1,25 млрд.

Несмотря на такую концентрацию рисков, курс рубля ЦБ за неделю остался практически неизменным: с 58,34 рубля за доллар на 7 марта он снизился всего до 58,95 на сегодня. Эксперты находят этому три фундаментальные причины.

Михаил Поддубский. — Тот факт, что российский рубль демонстрирует гораздо большую устойчивость по сравнению с нефтяными котировками, объясняется умеренно позитивной динамикой торгов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), — отметил ведущий аналитик Промсвязьбанка

Минфин с начала года размещает свои долговые бумаги со значительным превышением спроса над предложением, что говорит о высоком интересе к российским активам со стороны инвесторов, в том числе и иностранных, доля которых в ОФЗ составляет около 25%.

Второй фактор поддержки рубля — ожидание заседания совета директоров Банка России, которое состоится 24 апреля и будет сопровождаться квартальным заявлением председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и выпуском уточненного доклада по денежно-кредитной политике. Аналитики в основном ожидают, что ставка сохранится на текущем уровне 10%, но регулятор улучшит макроэкономический прогноз (о такой возможности в интервью «Известиям» сообщала и первый зампред Ксения Юдаева ). Позитивное видение экономических перспектив России может ободрить инвесторов и поддержать рубль. Некоторые эксперты не исключают и снижения ставки после двух недель подряд нулевой инфляции.

— Некоторые инвесторы надеются на первое снижение ставки уже в марте, — отметил Николай Минко из Sberbank CIB

Наконец, третий довод в пользу устойчивого курса — налоговый период. В преддверии сезона расчетов с государством по налогам компании продают экспортную выручку на рынке и запасаются рублями, что оказывает поддержку курсу.

— В конце марта поддержку рублю может оказывать налоговый период, — пояснил Михаил Поддубский. — По нашей оценке, объем налоговых выплат в марте без учета страховых взносов может составить около 1,2 трлн рублей. Поддержка для рубля может исходить от продаж экспортерами части валютной выручки для формирования рублевой ликвидности под выплату налогов.

Опрошенные «Известиями» валютные трейдеры говорят о том, что в последние дни на рынок с большими продажами валюты выходил неизвестный игрок, что также сгладило нефтяной шок и создало значительное предложение валюты.

— Причиной могут быть покупки рублей крупным держателем иностранной валюты, которые укрепляли рубль в последнее время. Возможно, это связано с приватизациями в конце прошлого года, — предположила аналитик АКРА Василиса Баранова. — Эти факторы вместе с постепенным ростом валютной ликвидности могли снизить чувствительность курса рубля к нефтяным шокам.