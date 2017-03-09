Сбербанк предупредил о наплыве мигрантов в Россию

Аналитики Sberbank CIB считают, что в 2017 году при условии продолжения роста экономики в России усилится приток мигрантов. Об этом сообщает RNS

Эксперты отметили, что в 2015–2016 годах российские зарплаты были привлекательны для мигрантов, поэтому они, скорее всего, продолжат приезжать в страну. По мнению аналитиков, повышение спроса на рабочую силу не приведет к росту зарплат и не повлияет на инфляцию «из-за гибкости рынка рабочей силы, которую обеспечивает миграция».

В феврале индекс потребительских цен в России вырос на 0,2 процента. Годовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до 4,6 процента.

В начале марта эксперты Bloomberg заявили, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет. По их мнению, у рубля в перспективе есть шанс укрепиться на пять-десять процентов.