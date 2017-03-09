Курс евро преодолел психологическую отметку

В ходе торгов на Московской бирже рубль упал к доллару и евро, преодолев психологическую отметку.

Курс евро вырос до 62,01 рубля, курс доллара - до 58,86 рубля.

Рубль падает на фоне снижения цен на нефть. Brent торгуется в районе 53,5 доллара за баррель. Во вторник она стоила в районе 56 долларов, а в среду скатывалась до 52,93 доллара, минимума с 8 декабря прошлого года.