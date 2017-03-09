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Главу российского банка заподозрили в афере на 1,35 млрд рублей
Главу одного из российских банков подозревают в крупной афере на 1,35 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
По данным правоохранителей, в организации были предоставлены подложные векселя сторонних организаций. Сделки по их покупке одобрял подозреваемый, который также был членом кредитного комитета. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Название банка и подробности о нарушителе не сообщаются.
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