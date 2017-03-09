Рубль застынет до 24 марта

- После праздничного 8 марта рубль в оставшиеся на неделе торговые дни вряд ли будет демонстрировать какое-то серьезное целенаправленное движение.

На мой взгляд, при отсутствии прочных определяющих факторов курсовые колебания национальной валюты будут находиться в достаточно узких пределах - все в районе очень слабой волатильности.

При этом можно сказать, что такая ситуация с "качанием вокруг да около" будет с большой вероятностью наблюдаться вплоть до 24 марта, когда состоится заседание ЦБ , на котором может быть принято решение о ключевой ставке. Большинство аналитиков склоняется к тому, что она останется на прежнем уровне в 10 процентов. И на этом фоне игроки валютного рынка будут обращать внимание на "словесные интервенции" регулятора.

Однако есть один нюанс. Если в феврале влияние внешних факторов на курс нашей национальной валюты все-таки ослабло, то сейчас оно снова возрастает - все, что связано с ожиданиями рынка по поводу цен на нефть и повышения ставки в США вновь начнет более серьезно влиять и на вес рубля относительно доллара и евро.

Пока же, перед праздником, рубль укрепился во время индексной сессии, но не смог удержать позитивного тренда в ходе дальнейших торгов на валютном рынке. Подталкиваемый снижающейся в цене нефтью, которая реагирует на информацию о росте добычи в США, он уже к середине предпраздничного дня растерял свое достигнутое утром преимущество.