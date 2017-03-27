Определен новый фактор поддержки рубля вместо нефти

- Сегодня официальный курс рубля, скорее всего, будет немного расти, так как события выходных дней, связанные с заседанием по поводу соглашения о сокращении добычи нефти, окажут на него поддерживающее влияние.

Что касается нефти, то цена на нее все-таки достаточно сильно снизилась - это факт. И, несмотря на это, рубль укрепился. Так что влияние черного золота на рубль несколько ослабло. В дальнейшем мы будем наблюдать за тем, продлят ли в конце весны сделку ОПЕК - есть разные мнения на этот счет, так как ряд стран, в частности, Саудовская Аравия, боятся уступить свою долю рынка сланцевым компаниям из США.

Тем не менее нефть, мне кажется, будет скорее снижаться в ближайшее время, с учетом того, что та самая буровая активность в США довольно серьезно растет. И может упасть в район 45 долларов за баррель - это вполне вероятный сценарий.

Теперь вспомним, что снижение ставки ЦБ - негативный фактор для рубля, и регулятор практически констатировал, что будет снижать ставку далее. А это будет способствовать росту спроса иностранных инвесторов на российские активы. И этот спрос, возможно, будет поддерживать рубль. Нацвалюта в результате, скорее всего, будет укрепляться, есть шанс, что дойдет даже до 55 рублей за доллар. К тому же сезонный фактор играет "за нас" - текущий счет платежного баланса по экспорту-импорту довольно сильный как раз в первом квартале.

Но уже к лету позитив может закончиться, так как ЦБ, вероятно, опустит ставку, а ФРС может ее поднять.

Пока же в пятницу рубль сохранил устойчивый рост в течение всего торгового дня на дорожающей нефти. Которая в свою очередь пыталась подрасти до 51 доллара за баррель сорта Brent.

Официальный курс доллара на сегодня, 27 марта, составляет 57 рублей 42 копейки (ослабление на 10 копеек). За один евро дают 61,86 рубля (ослабление на 24 копейки).