"Ъ": В МВФ считают, что РФ нужно снизить влияние колебаний нефтяных цен на экономику

Глава представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла считает, что России необходимо исключить избыточное влияние колебаний цен на нефть на конкурентоспособность российских производителей. Такое мнение он высказал в интервью газете "Коммерсантъ".

"Самая главная реформа, которую необходимо осуществлять в первую очередь, - исключить избыточное влияние колебаний нефтяных цен на конкурентоспособность российских производителей. В прошлом цены на нефть в значительной степени определяли динамику экономических циклов в России", - сказал Ди Белла.

Он отметил, что России в первую очередь необходимо обеспечить стабильные и предсказуемые макроэкономические условия. "В этой связи принципиально важно принять новое бюджетное правило (механизм формирования бюджета, определяющий максимальный уровень расходов, исходя из цены на нефть; его целью является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов - прим. ТАСС), которое разорвет зависимость между колебаниями нефтяных цен и колебаниями экономической активности и, следовательно, колебаниями конкурентоспособности", - подчеркнул он.

По мнению представителя МВФ, снижение цен на нефть катализировало ряд реформ: введение таргетирования инфляции и плавающего валютного курса в 2014 году.

Тем не менее Ди Белла отметил определенную цикличность реформ в российской экономике. "Когда нефтяные цены на низком уровне, больше стимулов проводить реформы, потому что к этому толкают бюджетные ограничения, но когда нефть дорогая, этого ограничения больше нет, - сказал он. - Поэтому, хотя все понимают, в чем проблемы и что надо делать, реформы идут более медленно. Вот эту цикличность реформ необходимо преодолеть, если страна хочет повысить долгосрочный рост".