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Путин пообещал врачам зарплату в 200% от средней по региону
План по повышению зарплаты врачей до 200% от средней по региону будет выполнен в сроки, к 2018 году, заверил медиков президент Владимир Путин. Он напомнил, что у младшего и среднего персонала у младшего и среднего персонала медучреждений оплата труда должна будет к тем же срокам составлять 100% от средней по региону.
«Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», - сказал Путин во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске. Он отметил, что сегодня этот показатель для врачей составляет 180%, передает ТАСС.
Напомним, такие показатели заложены в майских указах президента.
В декабре министр финансов Антон Силуанов сообщал, что зарплаты работников бюджетной сферы в 2017 году будут расти более плавно, чем планировалось.
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